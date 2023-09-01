2 вересня — яке церковне свято, чому не можна скаржитися на долю

Завтра, 2 вересня, в православному календарі — день пам’яті мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни. За легендою, Феодот і Руфіна були знатними людьми, які відмовилися віддавати поклон язичницьким богам за наказом імператора. За це їх заарештував магістрат Александр і відправив до намісника Фауста в Кесарії Каппадокійській. Фауст засудив Феодота до смертної кари і кинув його до в’язниці. Руфіна, яка була вагітною, пішла за ним і народила сина Маманта у в'язниці. Потім вона померла, попросивши Бога захистити її дитину.

Маманта виховала благочестива жінка Аммія, яка стала йому другою матір’ю. Вона навчила його любити Бога і тварин. Мамант став пастухом і жив у горах з овечками та левом, якого врятував від полювання. Одного разу римські солдати знайшли його і принесли до намісника Александра, який хотів змусити його жертвувати богам. Мамант відмовився і був підданий жорстоким катуванням. Врешті-решт, він загинув від удару блискавки, яку Бог послав на його мучителів.

Святі є покровителями тварин, пастухів.

Прикмети 2 вересня

Народні прикмети 2 вересня / Фото: Pexels

Низько пливуть хмари — до негоди.

Захід має червоний колір — чекайте на швидкі морози.

Сонячний день — до теплої осені.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня краще не скаржитися на долю, бо випадуть ще сильніші випробування. Також заборонено погано поводитися з тваринами, здійснювати необдумані великі покупки. Сни цього дня можуть бути дуже важкими, але вони покажуть, яка боротьба йде всередині вас.

Що можна робити завтра

Це ідеальний день, щоб зібратися всією родиною і почати копати картоплю, якщо ви цього ще не зробили. Крім цього, в минулому цього дня ходили в гості і приносили з собою страви з домашнім сиром.

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