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Экс-посол США в России назвал самый большой страх Путина

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Экс-посол США в России назвал самый большой страх Путина

Диктатор Путин / Фото: Associated Press

Американский дипломат рассказал о страхе Путина.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что самым большим страхом Путина является перенесение войны на территорию оккупированного Крыма.

Об этом он сказал в интервью "Эспрессо".

Макфол объяснил, что многие считают, что Путин боится перенесения войны на территорию России, однако дипломат подчеркнул, что это не так. По его мнению, наибольшим страхом Путина является то, что Украина сможет вернуть себе оккупированный Крым.

"Я думаю, что больше всего он боится потери Крыма. Он боится перенесения войны в Крым, в вашу страну, а не в его. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы у России легитимность его войны", — заметил Макфол.

Напомним, генерал объяснил, что будет означать для Путина уничтожение Крымского моста.

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Дата публикации
Просмотры
712
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