В ОП відреагували на "псевдовибори" РФ на окупованих територіях

РФ не полишає планів провести так звані вибори в окупації.

Ініційовані росіянами "псевдореферендуми" на окупованих в Україні територіях не матимуть жодного сенсу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, Кремль проводить їх лише задля створення альтернативної реальності, яку так люблять в Москві.

"Будь-які фіктивні ініціативи Росії на тимчасово окупованих територіях, як-от псевдореферендуми чи так звані "вибори", виконують лише пропагандистське завдання зі створення "альтернативної історії" та повністю позбавлені юридичного чи політичного сенсу", - сказав радник.

Він наголосив, що співучасники таких злочинів будуть поіменно встановлені та належним чином покарані.

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"Спроба анексії територій, на яких досі тривають бойові дії, сама по собі є умисним злочином з особливо обтяжливими обставинами", - додав Подоляк.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що аби прискорити "справедливу фіналізацію війни", потрібно вирішити три нагальні проблеми.

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