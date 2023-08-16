Що заважає справедливо закінчити війну: Подоляк назвав три проблеми

Аби прискорити "справедливу фіналізацію війни", потрібно вирішити три нагальні проблеми.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Перше, за його словами, - це обхід санкцій та виробництво ракет у Росії. Рішення: або офіційна зміна статусу Росії на "терористичну державу, або жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників".

Друге - це постачання зброї в Україну.

"Рішення: математичний аналіз обсягів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей. Передача оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб", - зазначив він.

І останнє, підкреслив політик - це ізоляція найвищого керівництва Росії. На його думку, це різко зменшить можливості для "дипломатичного маневру та стане сигналом для нейтральних країни".

"Рішення: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів", - підсумував Подоляк.

Як повідомляли раніше, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, чому Путіну продовжувати агресію в Україні марно.

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