Що заважає справедливо закінчити війну: Подоляк назвав три проблеми

Подоляк закликав посилити тиск на керівництво Росії.
Аби прискорити "справедливу фіналізацію війни", потрібно вирішити три нагальні проблеми.
Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Перше, за його словами, - це обхід санкцій та виробництво ракет у Росії. Рішення: або офіційна зміна статусу Росії на "терористичну державу, або жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників".
Друге - це постачання зброї в Україну.
"Рішення: математичний аналіз обсягів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей. Передача оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб", - зазначив він.
І останнє, підкреслив політик - це ізоляція найвищого керівництва Росії. На його думку, це різко зменшить можливості для "дипломатичного маневру та стане сигналом для нейтральних країни".
"Рішення: відмова від будь-яких прямих комунікацій, ордери різних юрисдикцій на арешти за співучасть у скоєнні злочинів", - підсумував Подоляк.
Як повідомляли раніше, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, чому Путіну продовжувати агресію в Україні марно.
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