Что мешает справедливо окончить войну: Подоляк назвал три проблемы

Чтобы ускорить "справедливую финализацию войны", нужно решить три неотложных проблемы.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Первое, по его словам, это обход санкций и производство ракет в России. Решение: либо официальное изменение статуса России на "террористическое государство, либо жесткие вторичные санкции против частных посредников".

Второе – это поставка оружия в Украину.

"Решение: математический анализ объемов оборонных систем России, складских и логистических возможностей. Передача оптимальных объемов дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями", — отметил он.

И последнее, подчеркнул политик – это изоляция высшего руководства России. По его мнению, это резко снизит возможности для "дипломатического маневра и станет сигналом для нейтральных страны".

"Решение: отказ от каких-либо прямых коммуникаций, ордера разных юрисдикций на аресты за соучастие в совершении преступлений", — подытожил Подоляк.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, почему Путину продолжать агрессию в Украине бесполезно.

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