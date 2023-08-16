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Что мешает справедливо окончить войну: Подоляк назвал три проблемы

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Что мешает справедливо окончить войну: Подоляк назвал три проблемы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Подоляк призвал усилить давление на руководство России.

Чтобы ускорить "справедливую финализацию войны", нужно решить три неотложных проблемы.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Первое, по его словам, это обход санкций и производство ракет в России. Решение: либо официальное изменение статуса России на "террористическое государство, либо жесткие вторичные санкции против частных посредников".

Второе – это поставка оружия в Украину.

"Решение: математический анализ объемов оборонных систем России, складских и логистических возможностей. Передача оптимальных объемов дальнобойных ракет, снарядов, систем разминирования, фронтовых систем ПРО в соответствии с потребностями", — отметил он.

И последнее, подчеркнул политик – это изоляция высшего руководства России. По его мнению, это резко снизит возможности для "дипломатического маневра и станет сигналом для нейтральных страны".

"Решение: отказ от каких-либо прямых коммуникаций, ордера разных юрисдикций на аресты за соучастие в совершении преступлений", — подытожил Подоляк.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, почему Путину продолжать агрессию в Украине бесполезно.

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Дата публикации
Просмотры
1078
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