"Підрозділи мали певні завдання": Маляр розповіла про рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра

У Міноборони України прокоментували рейд ЗСУ на лівий берег Херсонщини, про який у ЗМІ говорили тиждень тому. У відомстві обережно заявили, що ведеться певна робота.

Про це 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Всі очікування зрозумілі щодо Лівобережжя Херсонщини. Деякі підрозділи мали певні завдання, які виконали. Ведеться певна робота, але не варто акцентувати саме на лівому березі. Скрізь, де лінія зіткнення, тимчасово окуповані території, ми вишукуємо можливості повернути їх", - сказала Маляр.

Вона вкотре закликала українців до інформаційної тиші, тому ще висвітлення певних деталей операції може нашкодити військовим.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, як окупанти реагують на інформацію про рейди ЗСУ на лівий берег.

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