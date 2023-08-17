В ОП отреагировали на "псевдовыборы" РФ на оккупированных территориях

РФ не покидает планы провести так называемые выборы в оккупации.

Инициированные россиянами "псевдореферендумы" на оккупированных в Украине территориях не будут иметь никакого смысла.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, Кремль проводит их только для создания альтернативной реальности, которую так любят в Москве.

"Любые фиктивные инициативы России на временно оккупированных территориях, таких как псевдореферендумы или так называемые "выборы", выполняют лишь пропагандистские задачи по созданию "альтернативной истории" и полностью лишены юридического или политического смысла", — сказал советник.

Он подчеркнул, что соучастники таких преступлений будут поименно установлены и должным образом наказаны.

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"Попытка аннексии территорий, на которых до сих пор продолжаются боевые действия, сама по себе является умышленным преступлением с особо обременительными обстоятельствами", — добавил Подоляк.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, чтобы ускорить "справедливую финализацию войны", нужно решить три неотложных проблемы.

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