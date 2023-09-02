"Здатна стріляти далі, ніж 1000 км": авіаційний експерт про далекобійну зброю України

Колишній інженер з випробувань "КБ Антонов" та авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що в України є дуже серйозний напрямок розробки далекобійної зброї – по "Нептунах".

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Це досить стара радянська ракета С-35. Залишився, корпус, залишився двигун майже той, що був. Але за рахунок того, що сама електроніка стала значно меншою, з'явилися нові засоби орієнтування і наведення, вона отримала свіженький вигляд. Її доробляють, і вона за своїми габаритними характеристиками здатна стріляти значно далі, ніж 1000 км і мабуть дві. Її призначення – протикорабельна, це специфічна система наведення. Але вона вже застосовується для ураження наземних цілей, Тобто туди щось додали. Не виключаю, що ми побачимо і крилату ракету на базі цієї ракети", - розповів експерт.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна може вражати цілі у РФ на відстані 1 500 кілометрів.

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