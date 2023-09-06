Франція розпочала переговори щодо виведення своїх військ з Нігеру

Наразі на трьох базах у Нігері перебуває 1 500 французьких військових.

Франція розпочала переговори з хунтою Нігеру про виведення частини своїх військ з країни.

Також читайте Хунта Нігеру прийняла рішення про негайне видворення посла Франції

Про це інформує Le Monde з посиланням на власні джерела.

Проінформований співрозмовник журналістів заявив, що "розпочалися перемовини про виведення із країни певних військових елементів".

За його словами, "таке обговорення — нормальне, з огляду на припинення антитерористичної співпраці".

"Поки не було офіційно ухвалене рішення ні про кількість військових, ні про спосіб їх виведення, але досягнуто згоди стосовно загального принципу", - наголошує Le Monde.

Крім того, видання зазначає, що наразі на трьох базах у Нігері перебуває 1 500 французьких військових.

"Деякі підрозділи можуть бути переміщені всередині регіону, зокрема у сусідній Чад, або повернуті безпосередньо у Париж", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військова хунта у Нігері вимагає від Франції вивести свій свої війська з країни до 3 вересня.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське терористичне угруповання “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.