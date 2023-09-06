Франція розпочала переговори щодо виведення своїх військ з Нігеру

Наразі на трьох базах у Нігері перебуває 1 500 французьких військових.
Франція розпочала переговори з хунтою Нігеру про виведення частини своїх військ з країни.
Про це інформує Le Monde з посиланням на власні джерела.
Проінформований співрозмовник журналістів заявив, що "розпочалися перемовини про виведення із країни певних військових елементів".
За його словами, "таке обговорення — нормальне, з огляду на припинення антитерористичної співпраці".
"Поки не було офіційно ухвалене рішення ні про кількість військових, ні про спосіб їх виведення, але досягнуто згоди стосовно загального принципу", - наголошує Le Monde.
Крім того, видання зазначає, що наразі на трьох базах у Нігері перебуває 1 500 французьких військових.
"Деякі підрозділи можуть бути переміщені всередині регіону, зокрема у сусідній Чад, або повернуті безпосередньо у Париж", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військова хунта у Нігері вимагає від Франції вивести свій свої війська з країни до 3 вересня.
Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське терористичне угруповання “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері.
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