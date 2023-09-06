МО РФ заявило про нібито атаку БпЛА на Брянщині

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Російське Міноборони заявило про нібито відбиття атаки безпілотників на Брянську область.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МО РФ у Telegram.

"Черговими засобами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Румунії прокоментував інформацію про падіння "Шахеда" на території його держави.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники отримали нову партію ударних дронів "Шахед". Їх вони використовують для атак по цивільній інфраструктурі.

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