Франция начала переговоры относительно вывода своих войск из Нигера

В настоящее время на трех базах в Нигере находится 1500 французских военных.
Франция начала переговоры с хунтой Нигера о выводе части своих войск из страны.
Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.
Проинформированный собеседник журналистов заявил, что "начались переговоры о выводе из страны определенных военных элементов".
По его словам, "такое обсуждение — нормальное, учитывая прекращение антитеррористического сотрудничества".
"Пока не было официально принято решение ни о количестве военных, ни о способе их вывода, но достигнуто соглашение об общем принципе", — отмечает Le Monde.
Кроме того, издание отмечает, что на трех базах в Нигере находится 1 500 французских военных.
"Некоторые подразделения могут быть перемещены внутри региона, в частности, в соседний Чад, или возвращены непосредственно в Париж", — говорится в материале.
Напомним, ранее сообщалось, что военная хунта в Нигере требует от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября.
Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская террористическая группировка "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.
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