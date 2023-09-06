Франция начала переговоры относительно вывода своих войск из Нигера

В настоящее время на трех базах в Нигере находится 1500 французских военных.

Франция начала переговоры с хунтой Нигера о выводе части своих войск из страны.

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Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Проинформированный собеседник журналистов заявил, что "начались переговоры о выводе из страны определенных военных элементов".

По его словам, "такое обсуждение — нормальное, учитывая прекращение антитеррористического сотрудничества".

"Пока не было официально принято решение ни о количестве военных, ни о способе их вывода, но достигнуто соглашение об общем принципе", — отмечает Le Monde.

Кроме того, издание отмечает, что на трех базах в Нигере находится 1 500 французских военных.

"Некоторые подразделения могут быть перемещены внутри региона, в частности, в соседний Чад, или возвращены непосредственно в Париж", — говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что военная хунта в Нигере требует от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская террористическая группировка "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.

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