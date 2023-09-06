Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Франция начала переговоры относительно вывода своих войск из Нигера

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Франция начала переговоры относительно вывода своих войск из Нигера

Военный переворот в Нигере / Фото: reuters.com

В настоящее время на трех базах в Нигере находится 1500 французских военных.

Франция начала переговоры с хунтой Нигера о выводе части своих войск из страны.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Проинформированный собеседник журналистов заявил, что "начались переговоры о выводе из страны определенных военных элементов".

По его словам, "такое обсуждение — нормальное, учитывая прекращение антитеррористического сотрудничества".

"Пока не было официально принято решение ни о количестве военных, ни о способе их вывода, но достигнуто соглашение об общем принципе", — отмечает Le Monde.

Кроме того, издание отмечает, что на трех базах в Нигере находится 1 500 французских военных.

"Некоторые подразделения могут быть перемещены внутри региона, в частности, в соседний Чад, или возвращены непосредственно в Париж", — говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что военная хунта в Нигере требует от Франции вывести свои войска из страны до 3 сентября.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская террористическая группировка "Вагнер" "пользуется" нестабильностью в Нигере.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
32
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация