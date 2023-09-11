Путин и предстоящие выборы в РФ: в Кремле рассмешили заявлением

В Кремле заявили, что пока Путин официально не выдвигал свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы.

В Кремле прокомментировали возможное участие действующего президента-диктатора России Владимира Путина на предстоящих выборах, запланированных на 2024 год.

С заявлением выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, передают российские пропагандисты.

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"Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, но если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет", — заявил Песков.

Добавим, что президентские выборы в России 2024 г., согласно избирательному законодательству РФ, ожидаются в воскресенье, 17 марта 2024 года. Согласно пункту 3 статьи 81 Конституции РФ, одно и то же лицо не может быть президентом РФ более двух сроков подряд. Однако Путин может внести изменения в Конституцию о занять другую позицию во власти, а затем баллотироваться, как он это делал в 2008 году.

Напомним, как пишет Wall Street Journal, Путин пытается вернуть в РФ своего "ручного" киллера.

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