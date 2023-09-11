Орбан заявив, що АЕС Угорщини відмовляться від палива РФ

В Угорщині кажуть, що їхній бізнес має інвестувати гроші в міжнародні проекти й потім вкладати ці кошти в Угорщину.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий відмовитися від використання російського палива на АЕС "Пакш".
Про він оголосив на закритій зустрічі в рамках нового "великого" плану розвитку Угорщини, повідомляє Telex.
Водночас Орбан розглядає як альтернативу закупівлю сировини з Франції. Зокрема, він презентував 15 ключових змін, які мають врешті зробити з Угорщини енергетично незалежну країну.
"Потрібна енергетична самодостатність, складовою якої є те, що "Пакш" використовуватиме французьке паливо замість російського", - заявив він.
Проте, конкретного постачальника Орбан так і не назвав, попри це зазначив, що угорський бізнес має інвестувати гроші в міжнародні проекти й потім вкладати ці кошти в Угорщину.
Додамо, що Угорщина може заблокувати подальші кроки на шляху вступу України до ЄС, зокрема нібито через "утиски" угорської нацменшини.
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