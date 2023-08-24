Президентка Угорщини прагне перезавантажень відносин з Україною - Bloomberg

Новак також заявила, що перезавантажитиме двосторонні відносини і посилення прав етнічних угорців в Україні.

Президентка Угорщини Каталін Новак намагається подолати дружню Кремлю риторику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це зазначається у Bloomberg.

Новак заявила, що провела змістовні переговори із президентом України Зеленським на полях Міжнародного саміту Кримської платформи в Києві. Зеленський, зі свого боку, заявив, що вдячний за візит і працюватиме з Новак над поліпшенням двосторонніх відносин.

Meaningful bilateral discussions with the Ukrainian President in Kyiv. On the sidelines of the @crimeaplatform, we agreed with @ZelenskyyUa that, as befits neighbors:

1. We would establish a direct Presidential communication channel.

2. We are starting to prepare a new document… pic.twitter.com/i62Yv8agUJ — Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) August 23, 2023

Bloomberg пише, що Угорщина виявляється все більш ізольованою в ЄС через спроби скандального угорського прем'єр-міністра і друга диктатора Путіна Віктора Орбана підірвати західні санкції проти РФ.

Він намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Україні і неодноразово заявляв, що "контрнаступ ЗСУ приречений на провал".

Очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що зовнішню політику Угорщини визначає уряд, а не президент.

Новак, яка є верховним головнокомандувачем Збройних сил Угорщини, взяла участь у Міжнародному саміті Кримської платформи.

Вона сказала, що погодила план із п'яти пунктів, зокрема приєднання Угорщини до "формули миру", який вимагає від Росії виведення своїх військ з усієї території України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що війна Росії проти України "триватиме 4 роки". Також дипломат нарікає, що ЄС активно підтримує Україну.

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