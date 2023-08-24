Призначили нового посла Канади в Україні: що відомо про Наталку Цмоць

Сьогодні, 24 серпня, послом Канади в Україні призначили Наталку Цмоць. Вона перебуватиме на посаді щонайменше 4 роки.

Про це повідомили в уряді Канади.

У відомстві зазначають, що реакція Канади на повномасштабне вторгнення Росії до України ґрунтується на глибокому зв'язку з українським народом і розумінні України. Ці критично важливі відносини можуть стати можливими лише завдяки дипломатичній взаємодії на місцях та роботі пліч-о-пліч із друзями й союзниками.

"Відносини Канади з Україною залізні: ми стояли пліч-о-пліч з Україною задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, оскільки українці продовжують боротися за свій суверенітет і незалежність, і буде поряд, щоб підтримати Україну в її відновленні та реконструкції", – запевняють в уряді.

Що відомо про Наталку Цмоць

У відомстві зазначають, що призначення пані Цмоць демонструє відданість Канади важливим відносинам з Україною. Зокрема, вона:

є кар'єрним експертом по Україні з багатим досвідом і розумінням багатогранної підтримки країни Канадою, включно з реалізацією Канадою програм демократії до незаконної анексії Криму Росією, створення операції UNIFIER та канадського моніторингу українських виборів після президентської кампанії 2015 року;

розмовляє українською мовою, тож має глибокі зв'язки з українською спільнотою в Україні та Канаді;

налаштована допомогти поглибити канадсько-українські зв'язки на всіх рівнях.

"Вона буде очима й вухами Канади в Києві та забезпечить можливість Канади продовжувати підтримувати Україну в цей скрутний час та в довгостроковій перспективі", – йдеться у повідомленні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили ситуації на полі бою та в південних районах, які постраждали від російського злочину екоциду на Каховській гідроелектростанції.

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