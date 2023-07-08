У Канаді також висловились проти передавання Україні касетних боєприпасів

В Оттаві нагадали, що вони підписали Конвенцію проти використання касетних боєприпасів.

Уряд Канади підтвердив свою позицію щодо заборони використання касетних боєприпасів, після того, як у Вашингтоні погодили передачу цього озброєння українським військовим.

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Заяву канадського уряду цитує телеканал CTV News.

У Оттаві нагадили, що їх країни серед числа підписантів Конвенції, яка забороняє використовувати дане озброєння.

"Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край впливу касетних боєприпасів на цивільне населення, особливо на дітей", – йдеться в заяві.

Крім того, у Канаді заявили, що вони цілком дотримуються і не планують порушувати конвенцію, яку підписали понад 100 країн.

"Канада повністю дотримується Конвенції (про касетні боєприпаси. – Ред.), і ми серйозно ставимося до нашого зобов'язання за Конвенцією сприяти її ухваленню у всьому світі", – підкреслили в канадському уряді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МЗС РФ заявили, що передавання Сполученими Штатами України касетних боєприпасів жодним чином не змінить хід війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Іспанія та Велика Британія слідом за Німеччиною не підтримали рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси.

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