У МЗС РФ істерично відреагували на передачу Україні касетних боєприпасів

У МЗС РФ заявили, що передавання Сполученими Штатами України касетних боєприпасів жодним чином не змінить хід війни.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Також читайте Касетні боєприпаси для України: ще дві країни слідом за Німеччиною виступили проти

У Москві заявили, що передача Україні касетних боєприпасів для захисту від російської агресії — це "ще один кричущий прояв агресивного антиросійського курсу США". Також вона заявила, що США перетворились на "фактично співучасника в мінуванні території".

"При цьому постійне розширення військових поставок, покликане, за задумом американської адміністрації, максимально "підняти ставки" в конфлікті, означає дедалі глибше втягнення США та їхніх сателітів у бойові дії", – додала Захарова.

Разом з тим, лон заявила, що передача касетних боєприпасів не вплине на хід бойових дій в Україні.

Зазначимо, що Захарова "забула" нагадати, що Росія з самого початку війни застосовує касетні боєприпаси, часто використовуючи їх для обстрілу населених пунктів, чим спричинила велику кількість жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія та Велика Британія слідом за Німеччиною не підтримали рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси.

Крім того, ми раніше інформували, що пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що у Києві розуміють застереження щодо застосування касетних боєприпасів, але Збройні сили України будуть використовувати їх відповідально для визволення своїх територій і людей.

Читайте також: