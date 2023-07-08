Португалія стала 23 країною, яка підтримала вступ України до НАТО — ОП

Тепер три чверті країн НАТО підтримують членство України в Альянсі.

Португалія стала 23 країною, яка підтримала вступ України до НАТО. Обидві країни підписали відповідний документ.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Португалія поповнює перелік тих країн, з якими ми вже формалізували підтримку членства України в Альянсі: від сьогодні – 23 держави, приблизно три чверті від кількості членів", - написав Жовква у фейсбуці.

Крім того, Португалія висловила свою підтримку українській Формулі миру та проведенню Глобально Саміту Миру і підтвердила, що готова працювати над продовольчою та енергетичною безпекою, а також боротьбою з екоцидом.

"Україна та Португалія підкреслили свою відданість притягненню росії до відповідальності за її злочини і привітали започаткування роботи Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA) у Гаазі", - зазначив Жовква.

Також країна підтримала посилення тиску на Росію шляхом подальших санкцій, а також наголосила на важливості протидії російській дезінформації та опрацюванню механізмів використання російських активів для підтримки відновлення України.

Португалія рішуче підтримує Україну щодо початку переговорів про вступ до ЄС та продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства НАТО. Також країна бере участь у підготовці українських пілотів винищувачів F-16.

Зазначимо, країни НАТО сумніваються в тому, що запропонувати Україні на саміті Альянсу. Серед членів НАТО досі немає одностайного рішення щодо цього, хоча саміт заплановано вже наступного тижня.

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