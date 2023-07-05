Вступ України до НАТО: блок має рік, щоб визначитися з рішенням – Times

Деякі країни-члени побоюються, що вступ України до НАТО спонукає Путіна до ще більшої ескалації воєнних дій.

Оглядач британської газети Times Роджер Боєс наголошує, що на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Альянс повинен запустити прискорене прийняття України до НАТО, а до того, як вона стане його повноправним членом, направити туди експедиційний корпус. На все це, на його думку, НАТО близько року.

Про це йдеться у матеріалі Times.

Роджер Боєс зауважив, що союзникам України варто прискорити прийняття рішень щодо її вступу до НАТО, адже до влади у США може повернутися Дональд Трамп.

"Ця війна в Європі ведеться переважно за допомогою техніки, зброї та розвідданих США, чиї найактивніші союзники – Британія, яка пішла з ЄС, та Польща – одна з лідерів команди новобранців Євросоюзу. Якщо це станеться, Україна більше не зможе розраховувати на нинішній великий обсяг західної військової допомоги", - зазначає журналіст.

На його думку, на саміті лідерам НАТО треба відійти від бюрократичних процедур, забути дипломатичні ігри та запустити процес прискореного прийому України до блоку. Приклад Фінляндії показує, що за нинішніми процедурами прийом навіть країни, яка повністю відповідає всім вимогам, може тривати близько року.

З трьох можливих та широко обговорюваних способів – це прискорене озброєння України, двосторонній договір зі США та відправка в Україну міжнародного контингенту. Бойс вважає найреалістичнішим і найнадійнішим останній.

"Залишається варіант експедиційних сил. Під британським чи польським командуванням, за підтримки США, ці сили, відправлені з ініціативи НАТО, додали б Україні сили у проміжку між запрошенням та прийомом. Вони мають бути достатньо потужними, щоб служити засобом стримування", – зауважив журналіст.

Нагадаємо, очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна зможе вступити до НАТО без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією.

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