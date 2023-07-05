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Болгарія підтримала вступ України до НАТО після війни

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Болгарія підтримала вступ України до НАТО після війни

Болгарія підтримала вступ України до НАТО / Фото: pixabay.com

Без миру неможливо гарантувати безпеку Європи та Болгарії, вважають у болгарському парламенті.

У вівторок, 4 липня, чотири парламентські групи болгарських депутатів подали спільний проєкт декларації щодо підтримки вступу України до НАТО після завершення війни проти РФ. 

Про це повідомляє інформаційна агенція BGNES.

Голова комітету з зовнішньої політики Катерина Захарієва заявила, що Болгарія завжди підтримує політику відкритих дверей військово-політичного союзу. 

"Після відновлення миру Україна має стати членом НАТО. Треба мати чітку перспективу для проведення реформ. Без миру неможливо гарантувати безпеку Європи та Болгарії", – заявила вона.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз". 

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Дата публікації
Перегляди
398
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