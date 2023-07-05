Астрологічний прогноз на 5 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-що необхідно зайняти себе справою – вона не дасть зосередитися на поганих думках, які сьогодні можуть долати кожну – навіть найбільш життєрадісну та оптимістично налаштовану – людину.

Символ дня: лід.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: аметист, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривалі, але, на щастя, не несуть серйозних ускладнень, проте їх необхідно лікувати без зволікання – за перших симптомів.

Харчування дня: можна закладати програми для схуднення. Лікувальне голодування не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм. Якщо немає фізичної можливості відмовитися від їжі взагалі, варто хоча б замінити м'ясо і крупи зеленню, овочами і горіхами.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для садово-городніх робіт. Можна збирати дозрілі коренеплоди, а також фрукти та ягоди.

Магія та містика дня: потрібно читати змови та створювати обереги від пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі особливо важливі для тих, хто хворіє: вони підкажуть, коли і завдяки чому людина зможе зцілитися.

Табу дня: необхідно – хоча б на день – відмовитись від шкідливих звичок, таких як вживання спиртних напоїв, куріння та переїдання.

Цитата дня: "Найбільший спокій має той, хто не дбає ні про похвали, ні про хулу" (Фома Кемпійський).

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