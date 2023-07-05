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Астрологический прогноз на 5 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
55
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 июля

Астрологический прогноз на 5 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: во что бы то ни стало необходимо занять себя делом – оно не даст сосредоточиться на плохих мыслях, которые сегодня могут одолевать каждого – даже самого жизнерадостного и оптимистически настроенного – человека. 

Символ дня: лед. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: аметист, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: почки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, продолжительны, но, к счастью, не несут серьезных осложнений, тем не менее их необходимо лечить без промедления – при первых же симптомах. 

Питание дня: можно закладывать программы для похудения. Лечебное голодание не только поможет избавиться от болезней, но и очистит организм. Если нет физической возможности отказаться от пищи вообще, то стоит хотя бы заменить мясо и крупы зеленью, овощами и орехами. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для садово-огородных работ. Можно собирать созревшие корнеплоды, а также фрукты и ягоды. 

Магия и мистика дня: нужно читать заговоры и создавать обереги от сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи особенно важны для тех, кто болеет: они подскажут, когда и благодаря чему человек сможет исцелиться. 

Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек, таких как употребление спиртных напитков, курение и переедание. 

Цитата дня: "Величайшим спокойствием обладает тот, кто не заботится ни о похвалах, ни о хуле" (Фома Кемпийский). 

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Дата публикации
Просмотры
55
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