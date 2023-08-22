Президентка Угорщини прибула до України

Президентка Угорщини Каталіна Новак у вівторок, 22 серпня, прибула з робочим візитом на Закарпаття. Її приїзд стався напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, який пройде 23 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що лідерка сусідньої держави зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Політики обговорили перспективи посилення транскордонного співробітництва. Зокрема, йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям тощо.

У межах візиту Каталіна Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей. Потім вирушить до Києва, де візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи.

Каталіна Новак на Закарпатті. / Фото: Сайт Закарпатської ОДА

Заяви представників Угорщини щодо війни

Президентка Новак під час своєї інавгурації 14 травня 2022-го підтримала Україну і озвучила оновлену позицію Будапешта щодо війни. Зокрема, вона заявили, що угорці "не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди". Втім, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан має відверто проросійську позицію.

Нещодавно він зробив цинічну заяву щодо війни в Україні, повторивши наративи російського диктатора Володимира Путіна. Орбан каже, що Захід нібито "воюватиме до останнього українського солдата".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що війна Росії проти України "триватиме 4 роки". Також дипломат нарікає, що ЄС активно підтримує Україну.

Також очільник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що нібито "жодних значних результатів" контрнаступ ЗСУ Україні не приніс. Слід зауважити, що така позиція тотожна до тих, що лунають з Москви.

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