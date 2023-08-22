Президент Венгрии прибыла в Украину

Президент Венгрии Каталина Новак во вторник, 22 августа, прибыла с рабочим визитом в Закарпатье. Ее приезд прошел накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной военной администрации.

Отмечается, что лидер соседнего государства встретилась с руководством ОВА, облсовета, Берегово и района. Политики обсудили перспективы усиления трансграничного сотрудничества. В частности, речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

В рамках визита Каталина Новак также встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерского общества Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей. Затем отправится в Киев, где примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы.

Каталина Новак в Закарпатье. / Фото: Сайт Закарпатской ОГА

Заявления представителей Венгрии по поводу войны

Президент Новак во время своей инаугурации 14 мая 2022-го поддержала Украину и озвучила обновленную позицию Будапешта относительно войны. В частности, она заявила, что венгры "не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды". Впрочем, у премьер-министра страны Виктора Орбана откровенно пророссийская позиция.

Недавно он сделал циничное заявление по поводу войны в Украине, повторив нарративы российского диктатора Владимира Путина. Орбан говорит, что Запад якобы "будет воевать до последнего украинского солдата".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что война России против Украины "продлится 4 года". Также дипломат сетует, что ЕС активно поддерживает Украину.

Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуяш заявил, что якобы "никаких значительных результатов" контрнаступление ВСУ Украине не принесло. Следует заметить, что такая позиция тождественна звучащим из Москвы.

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