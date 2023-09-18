Міністр оборони Пісторіус: "Україна отримає боєприпаси, ракети, танки"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 400 мільйонів євро.

Про це, міністр сказав в інтерв’ю Bild.

"Наша допомога комплексна. Крім підтримки зброєю та матеріалами, ми навчаємо українських бійців у Німеччині. До кінця року їх буде 10 тисяч. У Рамштайні, наприклад, ми перевіряємо, чи можемо надати більше підтримки з навчанням", – сказав він.

Борис Пісторіус заявив, що Німеччина постачає Україні додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні.

"Боєприпаси – це те, що найбільше потрібно Україні для захисту під час жорстокої загарбницької війни. Крім того, ми допоможемо захищеними транспортними засобами та системами розмінування. Але ми також дбаємо про зиму, що наближається, тому надішлемо одяг, а також генератори електроенергії. Загалом пакет становитиме 400 мільйонів євро", – повідомив Борис Пісторіус.

Щодо ракет Taurus Пісторіус сказав: "Це обов’язок усього федерального уряду дуже ретельно зважувати кожний пакет зброї. Необхідно з'ясувати різноманітні політичні, правові, військові та технічні аспекти".

"Це нелегко", – додав Пісторіус.

На запитання журналіста про побоювання щодо використання Україною "Таурус" з його 500-кілометровою дальністю для ударів по цілях у Росії Пісторіус відповів: "Для цього існують процедури. Ми договірно регулюємо з українцями, як використовувати поставлені системи озброєння".

Нагадаємо, Taurus входить до сімейства німецько-шведських авіаційних крилатих ракет класу "повітря-земля" великої дальності. Ракета призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей, включно з важливими точковими та протяжними об'єктами, без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Тим часом у США сенатори від Республіканської партії закликали президента Джо Байдена надіслати Україні ракетні комплекси ATACMS.

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