Чи підвищать тарифи для населення: у Міненерго зробили заяву

За словами міністра, Україна буде забезпечена всім необхідним, як вугіллям, так і газом.

Підвищення тарифів за комунальні послуги для населення не планується. Зокрема, до кінця грудня 2023 року діятиме положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) стосовно забезпечення доступною електроенергією.

Про це повідомили Міністерство енергетики України та голова енергетики України Герман Галущенко.

"Наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів. І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється", – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації і системи передачі.

"Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", – зазначив він.

Галущенко акцентував, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах. У її межах до початку ОЗП планується завершити ремонти і відновлення об’єктів генерації і передачі.

Щодо ресурсів, за словами міністра, Україна буде забезпечена всім необхідним, як вугіллям, так і газом. Через високі температури протягом останніх двох місяців літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладено відповідні контракти, зокрема на імпорт, і вугіллям у необхідному об’ємі ми будемо повністю забезпечені.

"Газу у сховищах ми на сьогодні маємо майже 15 млрд кубів – це навіть більше, ніж було заплановано на початок опалювального сезону. Тому з ресурсами проблем не буде", – запевнив міністр.

Тим часом громадянам України по-новому рахуватимуть розподіл газу.

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