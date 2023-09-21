Українцям по-новому рахуватимуть розподіл газу

В Україні від 1 жовтня під час розрахунку розміру річної замовленої потужності газу для побутових споживачів, які повністю чи частково не отримують газопостачання, враховуватимуть лише за неопломбовані газові прилади.

Про це повідомили у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зазначається, що ці зміни допоможуть зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів, які впродовж попереднього газового року, який триває від жовтня 2022 року до вересня 2023, споживали мінімальні об'єми газу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло та гарячу воду напередодні осінньо-зимового періоду.

"Ми також вирішили, що на ринку природного газу теж не буде жодних змін — постачальники тепла й далі отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр", — сказав прем'єр.

З його слів, це та пільгова ціна, яка дасть змогу не підвищувати тарифи.

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