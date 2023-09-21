Украинцам будут по-новому считать распределение газа

В Украине с 1 октября при расчете размера годовой заказанной мощности газа для бытовых потребителей, полностью или частично не получающих газоснабжение, будут учитываться только за неопломбированные газовые приборы.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Отмечается, что эти изменения помогут уменьшить финансовую нагрузку на бытовых потребителей, которые в течение предыдущего газового года, который длится с октября 2022 по сентябрь 2023, потребляли минимальные объемы газа.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не собирается рассматривать вопрос об изменениях тарифов на тепло и горячую воду в преддверии осенне-зимнего периода.

"Мы также решили, что на рынке природного газа также не будет никаких изменений — поставщики тепла и дальше будут получать от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене — 7,4 грн за кубический метр", — сказал премьер.

По его словам, это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы.

Кроме того, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать – читайте в новости.

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