День защитников и защитниц Украины: как поздравляют военных

В этом году День защитников и защитниц Украины имеет особое значение.

В воскресенье, 1 октября, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.

С самого утра с праздником поздравляли военные, президент, премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение по случаю Дня защитников и защитниц Украины, впервые отмечаемого 1 октября.

"Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, крепость, отвагу. Они не имеют срок действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: "Будем бороться столько, сколько будет нужно!"

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в День защитников поблагодарил украинских воинов.

"Сегодня и постоянно благодарю всех, кто стоит на защите нашей страны, дает достойный отпор оккупантам и приближает победу", — сказал Залужный.

Он отметил, что это праздник каждого, кто защищает Родину. Это день героев: в форме Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Госпогранслужбы, полицейских или спасателей. Тех, кто сражается с оружием в руках, в белых халатах или помогая с обеспечением, восстанавливая энергетику или обучая детей.

"Напротив нас — враг. Коварный, убивающий и тех, кто с оружием, и тех, кто его не имеет. У врага есть цель — уничтожить нас и наше государство. Но я уверен — ему это не удастся. И все мы доказываем это каждый день. На каждом клочке нашей земли. Уничтожая противника", — сказал Главнокомандующий ВСУ.

Украина победит, и это будет итогом борьбы многих поколений, заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в День защитников и защитниц Украины.

В поздравлении, размещенном на странице командующего в Facebook говорится: "Украина победит! И это будет итогом борьбы многих поколений! Это будет подарок нашим детям и чествование наших предков! Это будет триумф нашей культуры. Это будет уважение павшим и живым. Так должно быть! И так будет!"

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил благодарность украинским защитникам и защитницам за стойкость, мужество и героизм, за ежедневный подвиг и каждый освобожденный город и подчеркнул, что у Украины сейчас лучшая армия в мире.

"День Защитников и Защитниц Украины! Тех, кем гордимся! Кем восхищаемся! Кому благодарны! Безгранично благодарны за стойкость! За силу! Мужество! Героизм!" – написал спикер.

Он поздравил украинских защитников, каждого и каждую, кто ценой сверхусилий защищает украинскую землю и изо всех сил гонит врага.

"Я благодарю за каждый освобожденный город! За ежедневный подвиг! За радость, когда в наши населенные пункты возвращается Украинское Знамя! Спасибо за вашу верность Украине и за вашу преданность! За то, что весь мир и каждая украинская семья говорит: "Слава ВСУ! "У нас лучшая армия мира! Которая доказала всем, что такое смелость и что такое борьба!" – подчеркнул Стефанчук.

Глава ВР подчеркнул, что цена победы, которую наши защитники и защитницы ежедневно приближают, — сверхвысокая, имена Героев и Героинь, отдавших свою жизнь, защищая Украину, навсегда в нашей истории и наших сердцах.

Премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил защитников и защитниц, благодаря которым Украина есть и будет.

"В этом году мы отмечаем День защитников и защитниц Украины 1 октября. Сегодня, как и каждый день, мы еще раз говорим защитникам душевное "спасибо". Спасибо за то, что благодаря вам есть Украина. И благодаря вам Украина будет. Боролись! Боремся! Поборем!" — подчеркнул глава правительства.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала поздравил защитников и защитниц с праздником.

Шаптала поблагодарил каждого защитника и защитницы, которые "защищали и защищают сегодня нашу землю. В сложную минуту из всех вариантов вы выбрали один – взять оружие и защищать Украину, не пустить врага к собственному порогу. Именно на ваших плечах держится свободное будущее Украины. о которой веками мечтали предыдущие поколения".

Министр обороны Рустем Умеров в видеообращении поблагодарил всех, кто сейчас защищает Украину и каждый день доказывает, что агрессору никогда не победить украинцев.

"Сегодня мы благодарим каждого воина, каждого подразделения, каждой боевой бригады. Мы благодарим тех, кто ежедневно рискует своей жизнью, тех, кто оставил бизнес, карьеру, друзей, тех, кто отложил на потом свои мечты, тех, кто отдал свое здоровье. Мы будем всегда помнить тех, кто отдал свою жизнь за Украину", — отметил министр.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний призвал молиться за каждого защитника и защитницу, за матерей героев, за все семьи военнослужащих.

Справка:

День защитников Украины начали отмечать 14 октября с 2015 года. В этот день отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей украинских казаков. Также 14 октября – это официальный день основания Украинской повстанческой армии.

В 2021 году праздник трансформировался в День защитников и защитниц. А после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь был перенесен на 1 октября.

Также в первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают бойцы Теробороны. Событие было введено в 2020 году.

Президент 16 марта 2022 года подписал указ о ежедневной общенациональной минуте молчания в девять утра по погибшим в результате российской агрессии.

Читайте поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в 2023 году на сайте ТСН.ua.