День захисників та захисниць України: як вітають військових

Цього року День захисників та захисниць України має особливе значення.

У неділю, 1 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, українці відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва.

Від самого ранку зі святом вітали військові, президент, прем'єр.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення з нагоди Дня захисників і захисниць України, який вперше відзначається 1 жовтня.

"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї — нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!" — сказав Зеленський.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у День захисників подякував українським воїнам.

"Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу", — сказав Залужний.

Він зазначив, що це свято кожного, хто обороняє Батьківщину. Це день героїв: у формі Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських, чи рятувальників. Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах чи допомагаючи із забезпеченням, відновлюючи енергетику чи навчаючи дітей.

"Навпроти нас — ворог. Підступний, який убиває і тих, хто зі зброєю, і тих, хто її не має. У ворога є мета — знищити нас і нашу державу. Але я впевнений — йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня. На кожному клаптику нашої землі. Знищуючи противника”, — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Україна переможе, і це буде підсумком боротьби багатьох поколінь, заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у День захисників і захисниць України.

У вітанні, розміщеному на сторінці командувача у Facebook деться: "Україна переможе! І це буде підсумком боротьби багатьох поколінь! Це буде подарунок нашим дітям і вшанування наших предків! Це буде тріумф нашої культури. Це буде шана полеглим і живим. Так має бути! І так буде!".

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив вдячність українським захисникам і захисницям за стійкість, мужність і героїзм, за щоденний подвиг і кожне звільнене місто та підкреслив, що в України нині найкраща армія у світі.

"День Захисників і Захисниць України! Тих, ким пишаємось! Ким захоплюємось! Кому вдячні! Безмежно вдячні за стійкість! За силу! Мужність! Героїзм!" - написав спікер.

Він привітав українських оборонців, кожного й кожну, хто ціною надзусиль боронить українську землю та щосили жене ворога геть.

"Я дякую за кожне звільнене місто! За щоденний подвиг! За радість, коли у наші населені пункти повертається Український Прапор! Дякую за вашу вірність Україні та за вашу відданість! За те, що весь світ і кожна українська родина каже: "Слава ЗСУ!" У нас найкраща армія світу! Яка довела всім, що таке сміливість і що таке боротьба!" - підкреслив Стефанчук.

Очільник ВР наголосив, що ціна перемоги, яку наші захисники й захисниці щодня наближають, — надвисока, імена Героїв і Героїнь, які віддали своє життя, боронячи Україну, назавжди у нашій історії та наших серцях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував захисникам і захисницям, завдяки яким Україна є і буде.

"Цього року ми відзначаємо День захисників і захисниць України 1 жовтня. Сьогодні, як і щодня, ми ще раз кажемо захисникам щиросердне "дякую.Дякуємо за те, що завдяки вам є Україна. І завдяки вам Україна буде. Боролись! Боремось! Поборемо!", - наголосив очільник уряду.

Очільник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала привітав захисників і захисниць зі святом.

Шаптала подякував кожному захисникові та захисниці, які "боронили і боронять сьогодні нашу землю. У складну хвилину з усіх варіантів ви обрали один – взяти зброю й захищати Україну, не пустити ворога до власного порогу. Саме на ваших плечах тримається вільне майбутнє України. України, про яку століттями мріяли попередні покоління".

Міністр оборони Рустем Умєров у відеозверненні подякував усім, хто нині боронить Україну і щодня доводить, що агресору ніколи не перемогти українців.

“Сьогодні ми дякуємо кожному воїну, кожному підрозділу, кожній бойовій бригаді. Ми дякуємо тим, хто щодня ризикує своїм життям, тим, хто лишив бізнес, кар’єру, друзів, тим, хто відклав на потім свої мрії, тим, хто віддав своє здоров’я. Ми завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав своє життя за Україну”, - зазначив міністр.

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав молитися за кожного захисника і захисницю, за матерів героїв, за всі родини військовослужбовців.

Довідка:

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

2021 року свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.

Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о девʼятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

Читайте привітання з Днем захисників і захисниць України 2023 року на сайті ТСН.ua.