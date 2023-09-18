Візит Зеленського до США: у WP попередили, хто може критикувати Україну

Washington Post нагадує, що країни Глобального Півдня досі підтримують економічні та дипломатичні зв’язки з Кремлем, тому не в захваті від антиросійських санкцій

На черговій сесії Генасамблеї ООН, яка має відбутися цього тижня у Нью-Йорку, президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський можуть зіткнутися із опозицією лідерів країн так званого "Глобального Півдня".

Про це йдеться у статті Washington Post.

У виданні зауважують, що на користь Байдена грає відносно низька відвідуваність заходу головними супротивниками Америки. Російський диктатора Володимир Путін, якому загрожує ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, не полетить до Нью-Йорка. Також Генасамблею пропустить лідер Китаю Сі Цзіньпін або його головний дипломат Ван І.

Це дасть змогу Байдену та Зеленському домінувати в порядку денному та провести переговори з лідерами країн так званого "Глобального Півдня".

Журналісти нагадують, що, хоча більшість держав-членів ООН засудили вторгнення Росії до України, багато хто на Глобальному Півдні занепокоєні перспективами "нескінченного глухого кута". Блок країн Африки та Латинської Америки підтримує економічні та дипломатичні зв’язки з Кремлем і не бажає застосовувати західні санкції через страх економічних наслідків.

"Позиція більшості членів ООН за умовчанням полягає в тому, що ми повинні домовитися про припинення війни.

Якщо Зеленський у Раді Безпеки ООН скаже, що буде продовжувати воювати вічно, то це створить явний дисонанс із багатьма незахідними країнами, які борються з боргами та бідністю, які відчувають, що їхні проблеми затьмарені", — сказав Річард Гован, експерт ООН у Міжнародній кризовій групі.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заперечив, що існує значна різниця між позицією Сполучених Штатів та країн, що розвиваються, заявивши, що американські дипломати наполегливо працювали, щоб усунути розрив.

Що кажуть республіканці про Зеленського

Після зустрічей у Нью-Йорку Зеленський і Байден поїдуть до Вашингтона, де обоє звернуться до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування для України. Байден просуває пакет фінансування на суму понад 24 мільярди доларів.

Така ініціатива зустрічає спротив серед деяких республіканців у Палаті представників, але лідери Республіканської партії кажуть, що візит Зеленського, ймовірно, буде "дуже, дуже переконливим".

"Зеленський – чудовий промовець. Він справді краще, ніж будь-хто, веде справу", – заявив конгресмен Майкл Р. Тернер.

З цим погоджуються у Білому дому — навіть якщо наполегливі прохання Зеленського про підтримку час від часу викликають гнів в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, видання CNN повідомляло, що у четвер, 21 вересня, у президента Володимира Зеленського запланована зустріч у Вашингтоні зі своїм американським колегою Джо Байденом. Український лідер також може виступити у Конгресі США.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом відбудеться після участі в заходах високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

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