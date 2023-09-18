Зеленський прилетів до США: з ким зустрінеться та про що говоритиме

У Вашингтоні Зеленський зустрінеться Байденом.
Президент України Володимир Зеленський прилетів до США. Літак з главою держави сів в аеропорту Нью-Йорка.
Про це повідомив президент в Telegram.
Одразу з аеропорту він вирушив до українських воїнів, які перебувають в Америці на лікуванні та реабілітації.
"Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям", – додав Зеленський.
Далі у президента заплановано важливий та насичений графік подій та зустрічей.
Зеленський відвідає Генеральну Асамблею ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Раду Безпеки.
За його словами, відбудуться вагомі двосторонні зустрічі.
"Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", – заявив він.
А у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом, з лідерами палат і партій Конгресу, військовим керівництвом.
"Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", – повідомив Зеленський.
Нагадаємо, зустріч президентів США та України має відбутися 21 вересня. Український лідер також може виступити у Конгресі США.
Читайте також:
- "Росія хоче знищити все живе": історія волонтера та репортера зі США, який допомагає українцям
- Голова МЗС Китаю летить до Москви після переговорів з США щодо війни в Україні
- Лавров заявив, що США ведуть війну проти РФ