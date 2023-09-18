Зеленський прилетів до США: з ким зустрінеться та про що говоритиме

Президент України Володимир Зеленський прилетів до США. Літак з главою держави сів в аеропорту Нью-Йорка.

Про це повідомив президент в Telegram.

Одразу з аеропорту він вирушив до українських воїнів, які перебувають в Америці на лікуванні та реабілітації.

"Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям", – додав Зеленський.

Далі у президента заплановано важливий та насичений графік подій та зустрічей.

Зеленський відвідає Генеральну Асамблею ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Раду Безпеки.

За його словами, відбудуться вагомі двосторонні зустрічі.

"Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", – заявив він.

А у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом, з лідерами палат і партій Конгресу, військовим керівництвом.

"Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України має відбутися 21 вересня. Український лідер також може виступити у Конгресі США.

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