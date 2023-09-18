Зеленский прилетел в США: с кем встретится и о чем будет говорить

В Вашингтоне Зеленский встретится с Байденом.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США. Самолет с главой государства сел в аэропорту Нью-Йорка.
Об этом сообщил президент в Telegram.
Сразу из аэропорта он отправился к украинским воинам, находящимся в Америке на лечении и реабилитации.
"Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам", – добавил Зеленский.
Далее у президента запланирован важный и насыщенный график событий и встреч.
Зеленский посетит Генеральную Ассамблею ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности.
По его словам, состоятся веские двусторонние встречи.
"Территориальная целостность государства — ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", — заявил он .
А в Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством.
"Встретлюсь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", — сообщил Зеленский.
Напомним, встреча президентов США и Украины должна пройти 21 сентября. Украинский лидер может выступить в Конгрессе США.
Читайте также:
- "Россия хочет уничтожить все живое": история волонтера и репортера из США, помогающего украинцам
- Глава МИД Китая летит в Москву после переговоров с США по поводу войны в Украине
- Лавров заявил, что США ведут войну против РФ