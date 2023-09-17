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Не тільки зустріч із Байденом: що іще робитиме Зеленський у Вашингтоні — CNN

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Не тільки зустріч із Байденом: що іще робитиме Зеленський у Вашингтоні — CNN

Зеленський у Конгресі США у грудні 2022 року / Фото: Associated Press

Український лідер може виступити у Конгресі США під час обговорення додаткової допомоги Україні.

У четвер, 21 вересня, коли у президента України Володимира Зеленського запланована зустріч у Вашингтоні із американським президентом Джо Байденом, український лідер також може виступити у Конгресі США.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного помічника президента України.

Промова перед сенаторами Сполучених Штатів під час візиту на Капітолійський пагорб може відбутися близько 10:00 за місцевим часом (тобто о 3:00 ночі за Києвом), коли розпочнеться спільне засідання Конгресу. Одним із питань, яке у цей час обговорюватимуть сенатори стосується запиту Білого дому про додаткову допомогу Україні.

Раніше джерела у Республіканської партії повідомляли CNN, що Зеленський не виступатиме у Конгресі США.

У грудні 2022 року президент Зеленський під час свого першого візиту до США від часу повномасштабного вторгнення під гучні оплески виступив у американському Конгресі.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом відбудеться після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у четвер, 21 вересня.

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Дата публікації
Перегляди
701
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