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Зеленський у Нью-Йорку проведе близько 20 зустрічей: готують нову Drone Deal
Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН, де планує близько 20 зустрічей, переговори з Дональдом Трампом і підписання нової угоди у форматі Drone Deal.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
За його словами, під час візиту заплановані близько 20 зустрічей. Серед них — переговори з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США.
Також Зеленський має зустрітися з керівниками міжнародних організацій, представниками провідних американських компаній та аналітичних центрів.
Окремо президент повідомив, що до підписання підготовлена нова угода у форматі Drone Deal.
За словами Зеленського, українська сторона також має конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які, за його оцінкою, можуть наблизити завершення війни.
Серед інших пріоритетів візиту — посилення української протиповітряної оборони та пошук достатнього фінансування для України.
У Нью-Йорку також проведуть саміт міжнародної Кримської платформи. Зеленський заявив, що очікується широке представництво держав на високому рівні.
Нагадаємо, що Венс зробив заяву перед зустріччю Зеленського і Трампа
Водночас Венс визнав, що закінчення російсько-української війни залишається одним із найскладніших міжнародних питань.