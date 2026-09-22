Зеленський у Нью-Йорку проведе близько 20 зустрічей: готують нову Drone Deal

Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

За його словами, під час візиту заплановані близько 20 зустрічей. Серед них — переговори з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США.

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Також Зеленський має зустрітися з керівниками міжнародних організацій, представниками провідних американських компаній та аналітичних центрів.

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Окремо президент повідомив, що до підписання підготовлена нова угода у форматі Drone Deal.

За словами Зеленського, українська сторона також має конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які, за його оцінкою, можуть наблизити завершення війни.

Серед інших пріоритетів візиту — посилення української протиповітряної оборони та пошук достатнього фінансування для України.

У Нью-Йорку також проведуть саміт міжнародної Кримської платформи. Зеленський заявив, що очікується широке представництво держав на високому рівні.

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Нагадаємо, що Венс зробив заяву перед зустріччю Зеленського і Трампа

Водночас Венс визнав, що закінчення російсько-української війни залишається одним із найскладніших міжнародних питань.

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