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Лавров заявив, що США ведуть війну проти РФ

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Лавров заявив, що США ведуть війну проти РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. / Фото: Associated Press

Лавров наголосив, що США воюють з Росією.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відреагував на ймовірні наміри Сполучених Штатів надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Це Лавров прокоментував в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За його словами, рішення США про надання Україні ATACMS "не змінить суті того, що відбувається".

"А відбувається те, що Україну підготували, довгі роки готували для того, щоб її тілами вести боротьбу для завдання стратегічної поразки Росії", – додав Лавров.

Він наголосив, США ведуть війну проти РФ.

"Хай що вони казали, що керують цією війною, вони виставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані із супутників. Вони ведуть проти нас війну", – підсумував свої думки російський міністр.

Нагадаємо, що Росія має проблеми з озброєнням, тому Путін шукає підтримки серед своїх партнерів — Китаю та Північної Кореї. А Іран уже не вважається в РФ таким надійним, як раніше.

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Дата публікації
Перегляди
248
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