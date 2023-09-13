РФ більше не підтримує санкції проти Північної Кореї — Лавров

Очільник російського зовнішньополітичного відомства стверджує, що санкції проти КНДР не підтримує також Китай.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ відмовиться від санкцій щодо Північної Кореї, оскільки вони “запроваджувалися в геть іншій геополітичній обстановці”.

Відео цієї заяви опублікував у Telegram-каналі кореспондент каналу “Росія”.

Заява пролунала після зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом РФ Володимиром Путіним,

"З моменту прийняття останньої резолюції ми твердо сказали, що більше санкцій не буде проти Північної Кореї. Таку ж позицію зайняли наші китайські партнери", - сказав очільник МЗС РФ.

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Лавров також звинуватив Захід у тому, що той обіцяв Північній Кореї гуманітарну допомогу, але нібито це була "явна брехня".

Як відомо, Рада Безпеки ООН запровадила санкції щодо Північної Кореї у 2006 році у зв'язку з першими випробуваннями в країні ядерної зброї та її ракетними програмами. Росія голосувала за запровадження цих санкцій, а також за їхнє посилення аж до 2016 року.

Як повідомляє "Голос Америки", країни Заходу неодноразово підозрювали, що Росія та Китай можуть порушувати санкційний режим, за який самі ж голосували.

У Пекіні наразі не прокоментували заяву Лаврова.

Нагадаємо, 13 вересня північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час візиту до Росії заявив, що КНДР "завжди підтримувала всі рішення президента Путіна та уряду РФ".

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