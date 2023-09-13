Атака на Севастополь – як пошкодження суден РФ вплине на удари по Україні

Внаслідок атаки ЗСУ у Севастополі було пошкоджено два судна Чорноморського флоту РФ.

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 13 вересня пролунали потужні вибухи. Згодом у ГУР підтвердили ураження кораблів Чорноморського флоту РФ. Збройні сили України знищують не лише Чорноморський флот Росії. Оскільки пошкоджений "Оленегорський горняк" входить до складу Північного флоту.

Про це "24 Каналу" розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Експерт пояснив, як ця атака вплине на російський флот у Чорному морі.

Так, Михайло Самусь зазначив, що підводний човен є носієм ракет "Калібр", якими росіяни часто обстрілюють українські міста. Тому його знищення фактично має стратегічне значення. Таких носіїв у росіян мало. У Чорноморському флоті РФ їх було шість, а після ранкової атаки залишається п'ять.

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"Це суттєва втрата. Якщо говорити про можливість оперування підводними човнами, то здебільшого два човни на ремонті чи обслуговуванні, два – на чергуванні у морі, а інші два – на базі", – сказав експерт.

Виведення з ладу одного судна абсолютно змінює цей графік російських загарбників і дає більше навантаження на інші підводні човни. Інші підводні човни РФ частіше будуть обслуговуватися й менше зможуть завдавати ударів по Україні.

Атака на морський завод ім. Орджонікідзе у Севастополі

У Севастополі приблизно о 3 ночі 13 вересня пролунало щонайменше сім вибухів.

Міноборони Рф заявило про удар дронів і крилатих ракет.

У ГУР підтвердили, що під час атаки по Севестополю були уражені два російські судна. Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пошкодження отримали великий десантний корабель та підводний човен. За його словами, ідеться про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Що відомо про атаку по Севастополю, пошкоджені кораблі РФ та реакцію місцевих жителів - читайте на ТСН.ua.

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