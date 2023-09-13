Окупанти посилюють оборону на третій лінії у Запорізькій області - Федоров

Російські окупанти взялися зміцнювати глибокий тил і посилювати оборону на третій лінії у Запорізькій області.

Про це повідомив розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, росіяни:

риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі,

займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки,

захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів,

завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт.

Як повідомляли раніше військові, вони мають просування в Кліщіївці на Донеччині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ в тилу ворога ліквідували полковника! Що на фронті 15 серпня? Мапа бойових дій від ТСН

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber