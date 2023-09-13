Окупанти посилюють оборону на третій лінії у Запорізькій області - Федоров

Російські військові риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди, захоплюють нові бази відпочинку, розставляють нову техніку.
Російські окупанти взялися зміцнювати глибокий тил і посилювати оборону на третій лінії у Запорізькій області.
Про це повідомив розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його даними, росіяни:
- риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі,
- займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки,
- захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів,
- завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт.
Як повідомляли раніше військові, вони мають просування в Кліщіївці на Донеччині.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ в тилу ворога ліквідували полковника! Що на фронті 15 серпня? Мапа бойових дій від ТСН
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