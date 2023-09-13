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Окупанти посилюють оборону на третій лінії у Запорізькій області - Федоров

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1886
Час на прочитання
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Окупанти посилюють оборону на третій лінії у Запорізькій області - Федоров

Російські військові / Фото: Міноборони Росії

Російські військові риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди, захоплюють нові бази відпочинку, розставляють нову техніку.

Російські окупанти взялися зміцнювати глибокий тил і посилювати оборону на третій лінії у Запорізькій області.

Про це повідомив розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, росіяни:

  • риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі, 
  • займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака, а в самому місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки, 
  • захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі, а в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів,
  •  завозять колишніх ув’язнених для того, щоб відбивати Роботине та утримувати фронт.

Як повідомляли раніше військові, вони мають просування в Кліщіївці на Донеччині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ в тилу ворога ліквідували полковника! Що на фронті 15 серпня? Мапа бойових дій від ТСН

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Дата публікації
Перегляди
1886
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