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У Китаї внаслідок повені з ферми втекли 70 крокодилів – на них почали полювання (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Китаї внаслідок повені з ферми втекли 70 крокодилів – на них почали полювання (відео)

Крокодили / Фото: Associated Press

У Китаї з крокодилячої ферми втекли 70 рептилій.

У провінції Гуандун, Китай, внаслідок повені сталося переповнення озера водою на комерційній крокодилячій фермі – 70 тваринам вдалося втекти.   

Про це пише The Guardian.

Місцева влада попередила місцевих мешканців залишатися вдома після того, як у цьому районі помітили крокодилів. А також оголосила про початок операції з пошуку рептилій-втікачів.

Скільки тварин усе ще перебуває на волі, наразі невідомо. Деяких із них вдалося зловити, деякі ж були застрелені або уражені струмом.

"Крокодили все ще у воді, і кілька державних відомств працюють над їх виловом", — повідомило державне Китайське національне радіо (CNR) з посиланням на місцеве сільськогосподарське бюро.

Як пишуть ЗМІ, у затопленій провінції розташований "тематичний парк крокодилів" і "найбільша в країні база розведення крокодилів".

Нагадаємо, у Лівії загинули вже понад 5 тисяч людей – повені знесли в море житлові квартали (фото, відео).

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Дата публікації
Перегляди
394
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