У Китаї внаслідок повені з ферми втекли 70 крокодилів – на них почали полювання (відео)

У Китаї з крокодилячої ферми втекли 70 рептилій.
У провінції Гуандун, Китай, внаслідок повені сталося переповнення озера водою на комерційній крокодилячій фермі – 70 тваринам вдалося втекти.
Про це пише The Guardian.
Місцева влада попередила місцевих мешканців залишатися вдома після того, як у цьому районі помітили крокодилів. А також оголосила про початок операції з пошуку рептилій-втікачів.
Скільки тварин усе ще перебуває на волі, наразі невідомо. Деяких із них вдалося зловити, деякі ж були застрелені або уражені струмом.
"Крокодили все ще у воді, і кілька державних відомств працюють над їх виловом", — повідомило державне Китайське національне радіо (CNR) з посиланням на місцеве сільськогосподарське бюро.
Hunt for nearly 70 crocodiles that escaped during China floods.#BNN #Newsupdate #Dailynews #Breakingnews #China #TyphoonHaikui #Typhoon #Haikui #China #Floods #Fuzhou #Crocodile #ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com/isuzdRq6Uu— Aqsa Younas Rana (@AqsaYounasRana) September 13, 2023
Як пишуть ЗМІ, у затопленій провінції розташований "тематичний парк крокодилів" і "найбільша в країні база розведення крокодилів".
Нагадаємо, у Лівії загинули вже понад 5 тисяч людей – повені знесли в море житлові квартали (фото, відео).
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