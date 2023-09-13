Чоловік помер після обіду в ресторані: який делікатес він з'їв

У США все більше зростають побоювання щодо смертельних бактерій, що поширюються ураганами.

Мешканець Техасу, США, помер після того, як з'їв сирі устриці у ресторані.

Про це пише FOX 26.

Причиною стала Vibrio Vulnificus, морська бактерія, яка може заразити людей, які споживають сирі або недоварені молюски, або тих, хто плаває у тепліших прибережних водах із відкритою раною.

Повідомляється, що 30-річний чоловік, ім’я якого, а також назва ресторану, в якому він їв, не розголошуються місцевими чиновниками охорони здоров'я, пообідав і був госпіталізований через два дні, де згодом помер. Відомо, що він мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Він приймав деякі ліки, які спричинили у нього придушення імунітету", - розповів доктор Філіп Кейзер з медичного округу Галвестон, згідно з каналом ABC 13. "У нього також були проблеми з печінкою".

Прагнучи дізнатися більше про обставини, Кейзер і його відділ зробили кроки, щоб знайти джерело зараження.

"Насправді ми пішли до ресторану, де він їв, та дістали устриці з полиці. Вони мають бирки, тому ми можемо ідентифікувати партії, а штат фактично аналізує їх, щоб побачити, чи зможемо ми знайти помилку в конкретній партії устриць", — додав він.

Устриці / Фото: pixabay.com

У липні бактерії забрали життя двох мешканців Коннектикуту: одного через відкриті рани у воді, іншого через вживання в їжу сирих заражених молюсків за межами штату.

Симптоми, які часто виникають протягом 24 годин. Середи них нудота, блювання, діарея, запаморочення, сплутаність свідомості, лихоманка, озноб, почервоніння шкіри або висипання, пухирі, наповнені рідиною, і прискорене серцебиття.

Нагадаємо, у 7-річної дівчинки після планової перевірки зору діагностували деменцію. Через три роки школярка втратила близько 90% зору.

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