Мужчина умер после обеда в ресторане: какой деликатес он съел

В США все больше растут опасения по поводу смертельных бактерий, распространяемых ураганами.

Житель Техаса, США, умер после того, как съел сырые устрицы в ресторане.

Об этом пишет FOX 26.

Причиной стала Vibrio Vulnificus, морская бактерия, которая может заразить людей, употребляющих в пищу сырые или недоваренные моллюски, или тех, кто плавает в более теплых прибрежных водах с открытой раной.

Сообщается, что 30-летний мужчина, имя которого, а также название ресторана, в котором он ел, не разглашаются местными чиновниками здравоохранения, пообедал и был госпитализирован через два дня, где впоследствии скончался. Известно, что у него были серьезные проблемы со здоровьем.

"Он принимал некоторые лекарства, которые повлекли подавление иммунитета", — рассказал доктор Филипп Кейзер из медицинского округа Галвестон, согласно каналу ABC 13. "У него также были проблемы с печенью".

Стремясь узнать больше об обстоятельствах, Кейзер и его отдел сделали шаги, чтобы найти источник заражения.

"На самом деле мы пошли в ресторан, где он ел, и достали устрицы с полки. У них есть бирки, поэтому мы можем идентифицировать партии, а штат фактически анализирует их, чтобы увидеть, сможем ли мы найти ошибку в конкретной партии устриц", — добавил он.

Устрицы / Фото: pixabay.com

В июле бактерии унесли жизни двух жителей Коннектикута: одного из-за открытых ран в воде, другого из-за употребления в пищу сырых зараженных моллюсков за пределами штата.

Симптомы часто возникают в течение 24 часов. Среди них тошнота, рвота, диарея, головокружение, спутанность сознания, лихорадка, озноб, покраснение кожи или сыпь, волдыри, наполненные жидкостью, и учащенное сердцебиение.

Напомним, у 7-летней девочки после плановой проверки зрения диагностировали деменцию. Через три года школьница потеряла около 90% зрения.

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