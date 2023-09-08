Подросток умер после того, как съел супер-острые чипсы для TikTok-челленджа.

В Штатах 14-летний подросток решил попробовать опасные чипсы, разрешенные только для взрослых. Через несколько часов после этого он скончался в больнице.

В США подросток умер после того, как попробовал супер-острые чипсы для популярного TikTok-челленджа.

О трагическом инциденте пишет The New York Times.

14-летний Гаррис Волобах из Массачусетса съел одну чипсину с тортильи, куда добавляют два острейших перца в мире "Каролина Рипер" и "Нага Вайпер".

Мать подростка Лоис Волоба рассказала, что в прошлую пятницу ей позвонили из школы сына и сообщили, что парень заболел. Когда она приехала на место, Гаррис держался за живот. Приблизительно через два часа его срочно доставили в больницу, где подросток впоследствии скончался.

14-year-old dies after participating in 'One Chip Challenge,' police say https://t.co/1sV42aySxb — 16 WAPT News (@16WAPTNews) September 5, 2023

В настоящее время неизвестно, от чего именно умер парень, ведь для получения результатов вскрытия понадобится до 12 недель. В то же время мать парня утверждает, что именно супер-острые чипсы — последнее, что ел ее сын перед смертью. Кроме того, многие люди, которые пробовали их, также жаловались на сильную боль в животе.

В компании-производителе чипсов "Paqui" отреагировали на трагический инцидент и заявили, что "глубоко расстроены" смертью Гарриса. Там решили убрать острый деликатес из магазинов.

"На этикетке продукта четко указано, что он не предназначен для детей или тех, кто чувствителен к острой пище или имеет пищевую аллергию, беременный или имеет проблемы со здоровьем. Мы заботимся обо всех наших потребителях и приняли решение убрать продукт с полок", – заявил производитель.

Напомним, мужчина ради эксперимента 100 дней подряд ел сырые стейки. Он рассказал, как чувствует себя теперь.

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