К Виктору Павлику в Трускавце неожиданно наведалась полиция

Певцу Виктору Павлику во время поездки в Трускавец пришлось вызвать полицию.

Подробностями случившегося инцидента поделилась жена артиста Екатерина Репяхова в своих Instagram-stories.

Как рассказала блогерша, вызвать стражей порядка семье пришлось из-за того, что кто-то разбил панорамное окно в автомобиле артиста.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Неизвестные сбросили что-то на крышу дорогого автомобиля Павлика и разбили стекло в окне. Певец не сразу заметил повреждения, поэтому установить когда это произошло и кто-то на крышу машины почти невозможно.

"У Виктора панорамное стекло. Он не открывал ту панораму в машине, поэтому не видел определенное время. а вчера открыл для Миши. Человек, который это сделал не думает о карме, а зря", — сказала Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

К счастью, автомобиль был застрахован и певец сможет компенсировать частую затрату. Поэтому Павлику пришлось обратиться в полицию, чтобы они задокументировали повреждения.

"Очень много канители. Заявление в полицию, к страховой, фотографирование он кода машины, фотографирование пробега, техпаспорта, паспорта, свидетельства о рождении. Хорошо, что страховая. У нас очень страховая хорошая", — рассказал певец.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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