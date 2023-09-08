Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

К Виктору Павлику в Трускавце неожиданно наведалась полиция

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
992
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
К Виктору Павлику в Трускавце неожиданно наведалась полиция

Виктор Павлик / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Артисту разбили дорогое авто.

Певцу Виктору Павлику во время поездки в Трускавец пришлось вызвать полицию.

Подробностями случившегося инцидента поделилась жена артиста Екатерина Репяхова в своих Instagram-stories.

Как рассказала блогерша, вызвать стражей порядка семье пришлось из-за того, что кто-то разбил панорамное окно в автомобиле артиста.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Неизвестные сбросили что-то на крышу дорогого автомобиля Павлика и разбили стекло в окне. Певец не сразу заметил повреждения, поэтому установить когда это произошло и кто-то на крышу машины почти невозможно.

"У Виктора панорамное стекло. Он не открывал ту панораму в машине, поэтому не видел определенное время. а вчера открыл для Миши. Человек, который это сделал не думает о карме, а зря", — сказала Екатерина.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate
© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

К счастью, автомобиль был застрахован и певец сможет компенсировать частую затрату. Поэтому Павлику пришлось обратиться в полицию, чтобы они задокументировали повреждения.

"Очень много канители. Заявление в полицию, к страховой, фотографирование он кода машины, фотографирование пробега, техпаспорта, паспорта, свидетельства о рождении. Хорошо, что страховая. У нас очень страховая хорошая", — рассказал певец.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
992
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация