Украина получила первые танки Leopard-1 от трех стран

Первые десять танков уже прибыли в Украину, дополнительная партия еще в пути.

Первые 10 танков Leopard-1 от Дании, Германии и Нидерландов прибыли в Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

"Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути. Еще 10 танков были доставлены с завода", – говорится в заявлении Вооруженных сил Дании.

Отмечается, что датские войска в Германии обучают украинским военным работе на этой технике.

"Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительное сражение, которое они ведут сейчас", — сказал командующий армией артиллерист Арпе Нильсен.

Напомним, ранее стало известно, что Германия подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard-1. ВСУ могут рассчитывать на 25 танков.

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