До Віктора Павліка в Трускавці несподівано навідалася поліція

Співаку Віктору Павліку під час поїздки до Трускавця довелося викликати поліцію.

Подробицями інциденту, що трапився, поділилася дружина артиста Катерина Реп'яхова у своїх Instagram-stories.

Як розповіла блогерка, викликати правоохоронців родині довелося через те, що хтось розбив панорамне вікно у автівці артиста.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Невідомі скинули щось на дах дорогого авто Павліка та розбили скло у вікні. Співак не одразу помітив пошкодження, тож встановити коли це саме сталося та хто щось на дах машини майже неможливо.

"У Віктора панорамне скло. Він не відкривав ту панораму в машині, тому не бачив певний час. а вчора відкрив для Міші. Людинка, яка це зробила не думає про кармі, а дарма", - сказала Катерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

На щастя, автівка була застрахована і співак зможе компенсувати часту витрат. Саме тому Павліку довелося звернутися до поліції, аби вони задокументували пошкодження.

"Дуже багато канителі. Заява до поліції, до страхової, фотографування він коду машини, фотографування пробігу, техпаспорту, паспорту, свідоцтва про народження. Добре, що страхова. У нас дуже страхова хороша", - розповів співак.

Фото: instagram.com/repyahovakate

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