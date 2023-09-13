РФ больше не поддерживает санкции против Северной Кореи — Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства утверждает, что санкции против КНДР не поддерживает также Китай.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ откажется от санкций в отношении Северной Кореи, поскольку они "вводились в совершенно иной геополитической обстановке".

Видео этого заявления опубликовал в Telegram-канале корреспондент канала "Россия".

Заявление прозвучало после встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ина с президентом РФ Владимиром Путиным,

"С момента принятия последней резолюции мы твердо сказали, что больше санкций не будет против Северной Кореи. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры", – сказал глава МИД РФ.

Также читайте Переговоры двух диктаторов: Путин и Ким Чен Ын встретились на Дальнем Востоке РФ

Лавров также обвинил Запад в том, что тот обещал Северной Корее гуманитарную помощь, но якобы это была "явная ложь".

Как известно, Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Северной Кореи в 2006 году в связи с первыми испытаниями в стране ядерного оружия и его ракетными программами. Россия голосовала за введение этих санкций, а также за их ужесточение вплоть до 2016 года.

Как сообщает "Голос Америки", страны Запада неоднократно подозревали, что Россия и Китай могут нарушать санкционный режим, за который сами голосовали.

В Пекине пока не прокомментировали заявление Лаврова.

Напомним, 13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время визита в Россию заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства РФ".

Читайте также: