Путин "надеется получить северокорейских солдат на границе с Украиной" – эксперт

А Киму необходим Путин, чтобы получить от России передовые военные технологии.

Специалист из Северной Кореи рассказал, что стремится получить глава Кремля Владимир Путин от переговоров с Ким Чен Ыном.

Об этом говорилось в подкасте Sky News.

Президент РФ, возможно, захочет, чтобы северокорейские солдаты были размещены на границе России и Украины.

"Путин хочет от Северной Кореи боеприпасов, противотанковых артиллерийских снарядов и, возможно, живой силы – то есть северокорейских солдат, которые были бы размещены в приграничном районе между Россией и Украиной", – рассказал специалист из Северной Кореи Сон Юн Ли.

Он также привел несколько доказательств своего предположения. В частности, то, что тысячи граждан КНДР все еще находятся в России, несмотря на резолюцию ООН по безопасности в декабре 2017 года, которую Россия подписала, призывая все государства-члены ООН принудительно отправить обратно в Северную Корею всех, кто работает за границей.

"Сейчас России нужно больше живой силы, учитывая большие потери и жертвы, которые она понесла в этой войне", - отметил эксперт.

По словам эксперта, у Северной Кореи есть запасы оружия, которые страна, вероятно, предоставит России, поэтому обе страны будут рассматривать эту встречу как такую, которая отвечает их "национальным интересам".

Напомним, Россия готовится получить от КНДР оружие и боеприпасы в обмен на продовольствие. Об этом говорят практически все эксперты по внешней политике.

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