Ким Чен Ын прибыл в Россию — СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. Его бронепоезд зафиксировали на станции Хасан, расположенной в одноименном поселке на границе КНДР и РФ.

Об этом сообщает издание Kyodo со ссылкой на неназванный российский источник.

По словам источника, Ким Чен Ын уже находится на территории России. Со станции Хасан он должен отправиться во Владивосток. Там должна состояться встреча с российским президентом диктатором Владимиром Путиным.

К слову, Reuters приводит слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что это будет "полноценный визит".

"Состоятся переговоры между двумя делегациями, после чего, в случае необходимости, лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет", — сказал спикер Кремля.

Напомним, в начале сентября The New York Times сообщало, что Ким Чен Ын планирует приехать в РФ. По словам официальных лиц США, оба диктатора примут участие в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10-13 сентября.

Впрочем, встреча Ким Чен Инна и Путина подтвердили в Кремле только накануне, 11 сентября. В этот же день южнокорейские СМИ написали, что их лидер, вероятно, отправился в Россию.

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