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Встречу Ким Чен Ына и Путина подтвердили в Кремле

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Встречу Ким Чен Ына и Путина подтвердили в Кремле

Ким Чен Ин и Владимир Путин / Фото: Associated Press

Кремль подтвердил официальный визит Ким Чен Ына в Россию.

В Кремле 11 сентября подтвердили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом.

Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина глава Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом", – говорится в сообщении.

Агентство Yonhap сообщило, что в правительстве Южной Кореи считают, что спецпоезд, которым передвигается Ким Чен Ын, предположительно направился во Владивосток. На железнодорожном вокзале Владивостока значительно усилили меры безопасности.

А телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства заявила, что Ким Чен Ын направляется к северо-восточной границе КНДР специальным поездом.

Напомним, по мнению эксперта, Северная Корея может предоставить оккупантам оружие для продолжения войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
65
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