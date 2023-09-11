Встречу Ким Чен Ына и Путина подтвердили в Кремле

В Кремле 11 сентября подтвердили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом.

Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина глава Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом", – говорится в сообщении.

Агентство Yonhap сообщило, что в правительстве Южной Кореи считают, что спецпоезд, которым передвигается Ким Чен Ын, предположительно направился во Владивосток. На железнодорожном вокзале Владивостока значительно усилили меры безопасности.

А телекомпания YTN со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства заявила, что Ким Чен Ын направляется к северо-восточной границе КНДР специальным поездом.

Напомним, по мнению эксперта, Северная Корея может предоставить оккупантам оружие для продолжения войны в Украине.

Читайте также: